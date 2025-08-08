نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بالقاهرة (بث مباشر)

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها بمحافظة القاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025، الموافق 14 صفر 1447هـ بعنوان: "لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه".

وزارة الأوقاف: هدف الخطبة التوعية بخطر الغلو والتشدد على الفرد والمجتمع.

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة التوعية بخطر الغلوِّ والتشدُّد على الفرد والمجتمع.

نص خطبة اليوم الجمعة

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط.

وفي سياق مختلف تُطلق وزارة الأوقاف المصرية مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الوطنية، في مشهد يؤكد عمق التكاتف المؤسسي لدعم القيم الأخلاقية والتوعية الدينية والمجتمعية، وفق رؤية وطنية متكاملة.

وجاءت الوزارات الشريكة في المبادرة كالتالي:

1. وزارة الأوقاف

2. وزارة الشباب والرياضة

3. وزارة شؤون المجالس النيابية

4. وزارة الثقافة

5. وزارة الصحة والسكان

6. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

7. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

8. وزارة التضامن الاجتماعي

9. وزارة السياحة والآثار

10. وزارة البيئة

11. وزارة الموارد المائية والري

12. وزارة النقل

الهيئات والمؤسسات الوطنية الشريكة:

13. الهيئة الوطنية للإعلام

14. المجلس القومي للمرأة

15. المجلس القومي للطفولة والأمومة

16. مركز البحوث الاجتماعية والجنائية

17. وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

18. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

19. النيابة العامة

20. محكمة النقض

