الأحد، انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالدقهلية لمواجهة الفكر المتطرف

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالدقهلية يوم الأحد، في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تزامنًا مع إطلاقها الرسمي من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

الأحد.. إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالدقهلية لمواجهة الفكر المتطرف

وأوضح "مرزوق" أن المبادرة أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبقيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي يتماشى مع صحيح الدين الإسلامي، بما يعزز ثقافة التسامح والاعتدال ويحمي الشباب من التطرف الفكري.

وقال " المحافظ " اتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على هذه المبادرة التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.

المبادرة تمثل خطوة فارقة لنشر الفهم الصحيح للدين

وأكد "مرزوق" أن المبادرة تمثل خطوة فارقة لنشر الفهم الصحيح للدين، وحماية المجتمع خاصة فئة الشباب من الأفكار المتشددة، عبر سلسلة من المحاضرات والندوات والبرامج التوعوية التي ستنطلق داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

ملتزمون بنشر المبادرة على أوسع نطاق

وأشار "المحافظ " إلى أن محافظة الدقهلية ستعمل على تعميم المبادرة في جميع القرى والمدن لتصل رسالتها إلى كل بيت، قائلًا: "ملتزمون بنشر المبادرة على أوسع نطاق لتعميم الفائدة على جميع المواطنين، بما يدعم الاستقرار الفكري والمجتمعي ويسهم في بناء وطن قوي متماسك."

استراتيجية الدولة لمواجهة الفكر المتطرف

واختتم اللواء "طارق مرزوق" تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الفكر المتطرف، وتدعيم قيم الوسطية والاعتدال، بما يحقق الأمن الفكري ويحافظ على وحدة المجتمع وتماسكه.

صحح مفاهيمك" سيتم تنفيذها على مستوى المحافظة

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عوض، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية: "إن مبادرة "صحح مفاهيمك" سيتم تنفيذها على مستوى المحافظة من خلال التعاون والتنسيق الكامل بين مديرية أوقاف الدقهلية ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك لضمان وصول رسالتها التوعوية إلى أكبر عدد من المواطنين، وبالأخص فئة الشباب داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

مبادرة لنشر القيم الدينية الصحيحة

وأكد " وكيل وزارة الأوقاف " أن المبادرة تستهدف نشر القيم الدينية الصحيحة التي تدعو للتسامح والاعتدال، وحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة والمتطرفة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأوقاف والشباب والرياضة سيتيح تنفيذ برامج وندوات توعوية مشتركة تحقق الهدف المنشود من هذه المبادرة الوطنية الرائدة.

