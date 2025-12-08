وزير النقل يتفقد محطات ومسار الخط الثاني من شبكة القطار السريع   

18 حجم الخط

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل وذلك في المسافة من الاقصر وحتى سوهاج.

تابع الوزير معدلات التقدم في تنفيذ مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع ( أكتوبر / أسوان / أبو سمبل ) الذي يبلغ طوله 1100 كم وذلك في المسافة من الأقصر حتى سوهاج بطول ٢٠٠ كم مرورا بمحطات:

الأقصر، التي تخدم أهالي وزائري المنطقة ومرتادي مطار الأقصر الدولي والمناطق السياحية بالمحافظة

- قوص، التي تخدم مركز قوص والتجمعات السكنية والمناطق الصناعية المجاورة، وتقع بجوار طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي مع محور الشهيد باسم فكري- قنا، التي تخدم مدينة قنا الجديدة وأهالي وزائري المحافظة والمناطق الصناعية المجاورة، وتقع على الطريق الصحراوي الغربي وبجوار طريق قنا – أسوان الشرقي

- دشنا، والتي تخدم مركز دشنا والتجمعات السكنية بالمركز، وتقع بجوار طريق قنا – أسيوط الغربي.

- نجع حمادي، التي تخدم المناطق الصناعية بما فيها مصنع الألومنيوم، والمناطق الزراعية وأهالي وزوار المنطقة، وتقع بجوار طريق قنا الصحراوي الغربي.

- فرشوط، التي تخدم مركز فرشوط والتجمعات السكنية والمناطق الصناعية المجاورة، وتقع بجوار طريق أسيوط الغربي مع طريق الخارجة على الطريق الصحراوي الغربي.

- أبيدوس، التي تخدم المناطق الزراعية وأهالي وزوار المنطقة، وتقع بجوار طريق نجع حمادي مع محور دار السلام - محطة سوهاج التي تخدم مطار سوهاج والمنطقة الصناعية بجرجا وأهالي المحافظة والمجتمع العمراني الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وتقع على الطريق الصحراوي الغربي وبجوار مدينة سوهاج الجديدة ومطار سوهاج جهينة، التي تخدم مركز جهينة والتجمعات السكنية، وتقع بجوار طريق الصحراوي الغربي مع طريق جهينة

- طهطا، التي تخدم مركز طهطا والتجمعات السكنية والمنطقة الصناعية، وتقع عند تقاطع محور طهطا مع الطريق الصحراوي الغربي

- الغنايم، التي تحقق الربط بين محاور النيل وخدمة أهالي وزوار المنطقة والتجمعات السكنية، وتقع عند تقاطع محور طما الغنايم مع الطريق الصحراوي الغربي

-أسيوط، التي تخدم مدينة ناصر الجديدة وجامعة المستقبل الجديدة وأهالي وزائري المحافظة ومطار أسيوط، وبجوار مدينة ناصر الجديدة ومطار أسيوط ومحور أسيوط

- المنيا التي ستخدم اهالي وزائري المنطقة - كما تخدم تجمع الريف المصري الجديد والمناطق السياحية بالمحافظة، وتعتبر عامل جذب مهم في تطوير المنطقه والاستثمارات المتوقعة بمدينة المنيا والظهير الصحراوي للمدينة - بني سويف/ الفيوم التي ستخدم اهالي المحافظتين

الخط الثاني من الشبكة سيساهم في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الإستهلاك

وتابع الوزير المخطط الزمني لنهو كافة الأعمال ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسى للمحطات حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة والمخطط الاستثماري لكل محطة وأكد الوزير على ضرورة انشاء محطة شحن بضائع بـ محطة قوص للقطار الكهربائي السريع لخدمة المنطقة الصناعية بقنا و العمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة أن تكون مواقع المحطات بصفة عامة قريبة من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، بالإضافة إلى إنشاء أماكن لانتظار السيارات بالمحطات المختلفة للربط بينها وبين المدن والقرى المحيطة بكل محطة وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة، كما تابع الوزير تنفيذ أعمال الجسر الترابي للمسار بالإضافة إلي الأعمال الصناعية بالمسار والتي تنفذها الشركات المصرية الوطنية

وزير النقل يتفقد محطات ومسار الخط الثاني من شبكة القطار السريع



إنشاء محطة شحن بضائع بمحطة قوص للقطار الكهربائي السريع لخدمة المنطقة الصناعية بقنا

كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية للمجمع الصناعي بمدينة قنا الجديدة المقام على مساحة 150 ألف متر مربع والذي يضم مصنعين لانتاج الفلنكات الخرسانية التابعان للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية احدى شركات وزارةالنقل، وحيث يعتبر هذا المجمع من أكبر قواعد إنتاج الفلنكات بالشرق الأوسط لدعم مشروعات التطوير والتحديث في منظومة السكك الحديدية وكان في استقباله كل من المهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية.

وتفقد الوزير مصنع الفلنكات الخرسانية طراز B70 المخصص لاستخدامات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يضم عدد (2) خط إنتاج يعملان بنظام Long Line بطاقة إنتاجية تبلغ 816 فلنكة يوميًا. يتم استخدامها في خطوط نقل البضائع والركاب بشبكة السكك الحديدية كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير مصنع الفلنكات الخرسانية طراز RFI260 المخصص لمشروعات القطار السريع، والذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2023 والذي يعمل بخط إنتاج متطور بنظام Carousel، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1400 فلنكة يوميًا. ويتم استخدامه في خطوط نقل الركاب والبضائع بالقطار الكهربائي السريع.

وخلال جولته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها توطين الصناعات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية مثل تصنيع الفلنكات الخرسانية مشيرا الى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو توطين التصنيع المحلي لمهمات السكك الحديدية، وأن المصانع التي تم تفقدها تمثل ركيزة مهمة لتوفير احتياجات مشروعات شبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط شبكة السكك الحديدية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في رفع مستوى الجودة وتقليل الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية في مصر لزيادة الناتج القومي وتوفير فرص العمل للشباب

الانتهاء من المرحلة الأولى من محور الفشن بالقطار السريع

وفي اطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لانشاء الكباري اعلي المزلقانات الاكثر خطورة علي شبكة السكك الحديدية وحيث تتضمن تلك المرحلة انشاء 53 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين والتي تم الانتهاء من 32 كوبري منها (المديرية ببنى سويف - الاخصاص بالمنيا - طهطا بسوهاج – البلينا بسوهاج –جرجا بسوهاج – بجع حمادى بقنا - الشهيد جندى سيد سلامة بقنا - قوص بقنا - المعنا المنيا – المحاميد باسوان - الشيخ عيسى باسوان – المرازيق الجيزة)

وتابع الوزير أعمال إنشاء كوبري أبو تشت أعلى السكة الحديد بطول 630 م وعرض 16 م بعدد 2 حارة مرورية / اتجاه والذي يهدف إلى ربط الطريق الزراعي أبو تشت / نجع حمادي بكوبري لعبور مزلقان كوم يعقوب، كما تم تفقد أعمال انشاء كوبرى أبو شوشة أعلى السكة الحديد بطول 1.086 كم وعرض 15.70 م بـ 2 حارة مرورية.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة إنجاز كوبري أعلى مزلقان أبو شوشة والانتهاء منه بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة قنا ٣ مارس ٢٠٢٦ وكذلك الإنتهاء من تنفيذ كوبري أبوتشت أعلى السكة الحديد ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ وخاصة وأن الكوبريين من المشروعات الهامة التي تُسهم في تحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات والحد من الحوادث.

والتقى الوزير بعدد من الأهالي الذين قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروعات التنموية والخدمية التي تم وجاري تنفيذها في صعيد مصر في جميع المجالات ومنها قطاع النقل الذي يشهد تطورا كبيرا يساهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وزير النقل يتفقد محطات ومسار الخط الثاني من شبكة القطار السريع



كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الموقف التنفيذي لمحـور الفشن الحر على النيل بمحافظة بنى سويف بطـول 27 كم وعرض 21.60 م 2 حارة مرورية / اتجاه بعرض 10.8 م، وحيث يشمل المشروع على (23) عمل صناعى لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وتشمل (21) كوبرى منها (5) كباري رئيسية (كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري النيل – كوبري علي ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبرى بحر يوسف – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي) , (2) نفق وهم نفق التقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى – نفق على مدق زراعى.

وتم نهو (المرحلة الأولى من المحور ) والممتدة من الطريق الصحراوي الشرقي إلى الطريق الزراعى الغربى بطـول 8.7 كم والتي تشمل (3) كبارى وهم (كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي).

