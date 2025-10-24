أعراض الالتهاب الكبدي الوبائي عند الأطفال وطرق علاجه

أعراض الالتهاب الكبدي الوبائي، الالتهاب الكبدي الوبائي من الأمراض المعدية التى تنتشر بين الأطفال فى فترة الدراسة لاختلاط الطلاب معا طوال اليوم الدراسي.

وأعراض الالتهاب الكبدي الوبائي، عديدة ومعروفة لدى العديد من الأمهات، وتحرص الأمهات على الالتزام بالعلاج حفاظا على صحة الصغار من أى مضاعفات.

ويقول الدكتور حازم هلال استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه إذا ظهرت على الطفل علامات التعب ورفض الطعام ورفض رائحة الطعام مع شحوب وجهه فهذه ليس نزلة برد، بل فيروس A الالتهاب الكبدي الوبائي.

أعراض الالتهاب الكبدي الوبائي عند الأطفال

وأضاف هلال، تبدأ أعراض الالتهاب الكبدي الوبائي، خفيفة جدا على الطفل، منها:-

فقدان الشهية.

قيء خفيف.

ارتفاع بسيط فى حرارة الطفل لتصل 38 درجة.

صداع.

آلام بالعظام.

همدان حيث ينام الطفل طوال الوقت.

تستمر هذه الأعراض 3 أيام ثم تزداد.

تحول لون بول الطفل إلى الداكن لون الشاي.

تحول لون البراز إلى فاتح.

ظهور الصفراء فى بياض العينين.

وتابع: للتأكد من إصابة الطفل بالالتهاب الكبدي الوبائي، يجب عمل بعض التحاليل، منها:

إنزيمات الكبد وتكون عالية جدا فى ذلك الوقت وتصل أحيانا إلى آلاف.

تحليل الصفراء المباشرة والغير مباشرة.

تحليل HAV IgM.

التهاب الكبد الوبائي

علاج الالتهاب الكبدي الوبائي عند الأطفال

وأوضح الدكتور حازم هلال استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الطفل لا يحتاج علاج أو مضاد حيوي للتخلص من الالتهاب الكبدي الوبائي، لأنه يشفى من تلقاء نفسه، بشرط الراحة التامة والسوائل الكثيرة والتغذية السليمة حيث يستطيع الكبد أن يستريح ويطرد الفيروس.

نصائح يجب اتباعها أثناء مرض الطفل

وأضاف الدكتور حازم، أنه على الأم أن تعلم أن الالتهاب الكبدي الوبائي مرض معدي؛ لذا يجب عزل الطفل وتخصيص أدوات له أثناء الإصابة مثل: كوب للشرب وطبق وملعقة أو شوكة للطعام مع منشفة خاصة به والاهتمام بنظافة الطفل والمنزل وتهويته وغسل يدين الطفل قبل وبعد الطعام وبعد الحمام مع تعقيم الحمام بعده لتجنب انتشار العدوى وهكذا، ويجب عدم الاستعجال فى عودتنا إلى المدرسة، حيث يجب أن يستريح الطفل فى المنزل من 10 إلى 15 يوما حتى يستطيع الكبد العودة إلى طبيعته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.