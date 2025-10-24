فى اليوم العالمي، ماهو شلل الأطفال وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم فى 24 أكتوبر باليوم العالمى لمرض شلل الأطفال وهو من الأمراض المعدية التى كانت منتشرة بكثرة قديما، وأثرت على العديد من الأطفال فى الأجيال السابقة.

واليوم العالمي لشلل الأطفال هو مناسبة عالمية تهدف إلى رفع الوعي حول مرض شلل الأطفال، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة للقضاء عليه نهائيا في جميع أنحاء العالم، خاصة أن هناك العديد من الدول سيطرت على المرض ومنهم مصر.

وتم اختيار هذا اليوم ليوافق ذكرى ميلاد العالم "جوناس سولك"، مكتشف أول لقاح ضد شلل الأطفال عام 1955، وهو اللقاح الذي غير مجرى التاريخ الطبي وساهم في إنقاذ ملايين الأطفال من الإعاقة الدائمة.

ماهو مرض شلل الأطفال

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مرض شلل الأطفال هو أحد الأمراض المعدية الخطيرة التي كانت تعد من أكثر الأسباب شيوعا للإعاقة الجسدية بين الأطفال قبل ظهور اللقاحات الحديثة، وعلى الرغم من نجاح حملات التطعيم العالمية في القضاء على المرض في معظم دول العالم، إلا أن خطر عودته لا يزال قائم في بعض المناطق التي لم تصلها اللقاحات بشكل كافى.

وأضاف عوض، أن شلل الأطفال أو البوليو، هو مرض فيروسي معدى يصيب الجهاز العصبي، وخاصة الحبل الشوكي، مما يؤدي إلى ضعف أو شلل دائم في العضلات، خصوصا في الأطراف السفلية، وينتقل المرض في الغالب بين الأطفال دون سن الخامسة، لكنه يمكن أن يصيب الكبار أيضا إذا لم يتم تطعيمهم.

أسباب شلل الأطفال

وتابع، أن السبب الرئيسي للإصابة بالمرض هو فيروس شلل الأطفال، وهو من الفيروسات المعوية التي تنتمي لعائلة "البيكورنا"، وينتقل الفيروس عادة عبر:

الطريق الفموي البرازي، أي من خلال تناول طعام أو شراب ملوث ببراز شخص مصاب.

المخالطة المباشرة، كملامسة أسطح ملوثة أو مصافحة شخص مصاب دون غسل اليدين جيدا.

البيئات غير النظيفة، خاصة في الأماكن التي تفتقر للصرف الصحي والمياه النظيفة، حيث ينتشر الفيروس بسهولة.

أعراض شلل الأطفال

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال، تختلف الأعراض من حالة لأخرى حسب شدة العدوى ونوعها، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية:-

المرحلة الأولى، العدوى البسيطة (غير الشللية)، قد لا تظهر أعراض واضحة في بعض الحالات، ولكن عند ظهورها تكون كالتالي:

ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

صداع وآلام في الحلق.

غثيان وقيء.

تعب عام وآلام في العضلات.

تيبس بسيط في الرقبة أو الظهر.

2. المرحلة الثانية، العدوى السحائية (غير الشللية)، هنا تبدأ الأعراض العصبية بالظهور وتشبه التهاب السحايا:

صداع شديد.

تيبس واضح في الرقبة والظهر.

آلام حادة في العضلات.

تهيج وعصبية.

3. المرحلة الثالثة، شلل الأطفال (النوع الشللي)، وهي أخطر المراحل، إذ يهاجم الفيروس خلايا الحبل الشوكي المسؤولة عن الحركة، فيحدث:

ضعف مفاجئ في العضلات غالبا في الساقين.

فقدان القدرة على الحركة أو المشي.

ألم حاد في الأطراف المصابة.

أحيانا صعوبة في التنفس أو البلع إذا تأثرت العضلات التنفسية.

في بعض الحالات، قد يؤدي إلى الوفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي.

اليوم العالمي لشلل الأطفال

أنواع شلل الأطفال

وأضاف اخصائي الأطفال، أن من أنواع مرض شلل الأطفال:-

شلل الأطفال التشنجي (الأكثر شيوعا) ويصيب الأطراف السفلية غالبا.

الشلل البصلي، يؤثر على عضلات الوجه والحلق والتنفس.

الشلل البصلي النخاعي، يجمع بين النوعين السابقين ويعد الأخطر.

طرق تشخيص وعلاج شلل الأطفال

وأشار الدكتور أيمن، يعتمد التشخيص على الفحص السريري وملاحظة ضعف العضلات، وتحليل عينة من البراز أو الحلق للكشف عن الفيروس، وفحص السائل النخاعي لتحديد مدى إصابة الجهاز العصبى، وللأسف لا يوجد علاج شافى لفيروس شلل الأطفال حتى اليوم، لكن يمكن تخفيف الأعراض ودعم المصاب عبر جلسات العلاج الطبيعي لتحسين حركة العضلات، وأجهزة دعم الحركة مثل الجبائر والعكازات، وأدوية لتخفيف الألم وتشنجات العضلات، وفي الحالات التنفسية، يمكن استخدام أجهزة التنفس الصناعي، فالتركيز الأكبر يكون على الوقاية وليس العلاج، إذ إن الإصابة يمكن منعها بالكامل بالتطعيم.

طرق الوقاية من شلل الأطفال

وتابع، أن من طرق الوقاية من مرض شلل الأطفال:-

التطعيم (اللقاح)، وهو الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من المرض، ويوجد نوعان من اللقاح، اللقاح الفموي، ويعطى على شكل قطرات ويحفز المناعة في الأمعاء، واللقاح المعطل، ويعطى بالحقن ويحفز مناعة قوية في الدم، حيث يجب الالتزام بجميع جرعات التطعيم حسب جدول وزارة الصحة.

النظافة الشخصية، حيث يجب غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.

تنظيف الفواكه والخضروات جيدا.

تجنب شرب المياه الملوثة.

تحسين أنظمة الصرف الصحي والتخلص من النفايات بطريقة صحيحة.

المتابعة الطبية الدورية للأطفال لاكتشاف أي ضعف عضلي مبكر أو أعراض عصبية غير طبيعية.

