نجم روما: هدف فوز نابولي مثير للجدل

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، أكد الفرنسي مانو كوني، نجم وسط روما، بأنه كان ينبغي على تقنية الفيديو المساعد أن تسمح للحكم بتقييم اللعبة التي أدت إلى هدف فوز نابولي على فريقه.

وفاز فريق الجنوب على الجيالوروسي، بهدف نظيف، في عقر داره وبين جماهيره بملعب الأولمبيكو، مما سمح لنابولي بالقفز إلى صدارة جدول الترتيب بالتساوي مع ميلان، فيما تراجع روما للمركز الرابع.



أحرز الهدف الوحيد في المباراة عن طريق ديفيد نيريس من هجمة مرتدة سريعة، بدأت بحالة تحكيمية مثيرة للجدل عندما تعرض كوني لعرقلة من أمير رحماني، وعندها أشار الحكم باستمرار اللعب، وقررت تقنية الفيديو المساعد عدم التوصية بمراجعة اللقطة داخل الملعب.

وصرح كوني لشبكة دازن إيطاليا: "شعرت بالتلامس، لقد تأثرت بالتأكيد، لكن الحكم اتخذ هذا القرار، على الأقل، كان من المناسب أن يشاهد الحكم اللقطة مرة أخرى".

كان خبير التحكيم بشبكة دازن، لوكا ماريلي، حلل اللعبة، وأوضح أنه على الرغم من أن رحماني لاعب نابولي، لمس حذاء كوني، إلا أنه لمس الكرة بأصابع قدمه أولا، مما جعلها تغير اتجاهها، وأن ذلك كان تدخلا سليما ولم يستدعِ مراجعة الفار.

وعن المباراة، أقر كوني بأنهم واجهوا صعوبة في خلق العديد من فرص التسجيل باستثناء الفرصة الوحيدة التي جاءت في نهاية المباراة.

وعلق قائلا: "كان بيليجريني وسولي أكثر اللاعبين كفاءة في الخط الهجومي بالملعب، لكننا لم نتمكن من تقديم الخدمة اللازمة لهم".

وأتم: "نادي نابولي أقوياء جدا دفاعيا، وقد حدوا من تحركاتنا، بذلنا قصارى جهدنا لكن ذلك لم يكن كافيا".

ترتيب الدوري الإيطالي

1- ميلان 28 نقطة

2- نابولي 28 نقطة

3- إنتر 27 نقطة

4- روما 27 نقطة

5- بولونيا 24 نقطة

6- كومو 24 نقطة

7- يوفنتوس 23 نقطة

8- لاتسيو 18 نقطة

9- أودينيزي 18 نقطة

10- ساسولو 17 نقطة

11- أتالانتا 16 نقطة

12- كريمونيزي 14 نقطة

13- تورينو 14 نقطة

14- ليتشي 13 نقطة

15- كالياري 11 نقطة

16- جنوى 11 نقطة

17- بارما 11 نقطة

18- بيسا 10 نقاط

19- فيورنتينا 6 نقاط

20- فيرونا 6 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.