تجهيزات خاصة لتكريم الموسيقار عمر خيرت في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية

18 حجم الخط

تشهد الساعات الحالية تجهيزات مكثفة وخاصة داخل دار الأوبرا في الدوحة، استعدادًا لتكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت، مساء اليوم، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الأوبرا العربية، وذلك تقديرًا لمشواره الفني الطويل وعطائه الموسيقي المتميز، ودوره الرائد في إثراء ساحة الإبداع الفني العربي.

ويقام حفل التكريم وسط استعدادات فنية وتقنية على أعلى مستوى، تتضمن ترتيبات مسرحية خاصة ولمسات إخراجية تواكب القيمة الفنية الكبيرة للموسيقار عمر خيرت، في ليلة يُنتظر أن تحمل طابعًا استثنائيًا يليق بمكانته وتاريخه.

وتحل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضيف شرف على الدورة الأولى من مهرجان الأوبرا العربية، الذي تحتضنه دولة قطر، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليسكو)، بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، تحت إدارة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي.

ويقام المهرجان خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الفنانين والموسيقيين، حيث تحظى دار الأوبرا المصرية بمكانة خاصة داخل الفعاليات، باعتبارها أقدم دار أوبرا في الوطن العربي، وأحد أبرز رموز الفن الجاد في المنطقة.

ويأتي تكريم عمر خيرت كأحد أبرز محطات المهرجان، تأكيدًا على احتفاء الأوبرا العربية بروّاد الموسيقى، ودعم الإبداع الذي أسهم في تشكيل وجدان الجمهور العربي على مدار عقود.

على الصعيد الآخر، أكد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن اختيار الأوبرا المصرية ضيف شرف الدورة الأولى من مهرجان الأوبرا العربية، باعتبارها الأعرق على مستوى الوطن العربي، يجسد عمق الروابط الثقافية والفنية بين الأشقاء، ويعكس رؤية مشتركة وطموحًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا للفنون العربية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.