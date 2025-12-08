وزير العمل يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة التمريض

18 حجم الخط

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا مع مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد الجوهري، والرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري الدكتور محمد مصطفى لطيف، والدكتور إيهاب كمال المنسق العام بالمجلس الصحي والمشرف على منظومة التطوير المهني المستمر، والمستشار محمد منيسي المستشار القانوني بالمجلس الصحي ومستشار بمجلس الدولة.

وضم الاجتماع ممثلين عن النقابة العامة للتمريض والتطوير المهني المستمر بالمجلس الصحي المصري، وذلك للتوافق حول مهنة مساعد خدمات صحية ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالتدريب عليها من حيث المنهج والاختبارات وآليات التأهيل، نظرًا لأهمية هذه المهنة وارتباطها الوثيق بصحة المواطن وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية.

وزير العمل يؤكد أهمية تدريب الكوادر وفق معايير مهنية دقيقة

واستعرض الاجتماع الملامح الأولية لتطوير مسار التدريب لهذه المهنة الحيوية، حيث أكد وزير العمل أهمية إعداد كوادر مدرّبة وفق معايير مهنية دقيقة تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط منظومة التدريب والاعتماد، بما يضمن توفير عمالة مؤهلة وقادرة على دعم القطاع الصحي بشكل فعّال.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين لتقديم المنهج الكامل لمهنة مساعد خدمات صحية ومعيار المهنة ونظام الاختبارات التي سيخضع لها المتدربون، تمهيدًا لاعتمادها والبدء في تنفيذ برامج التدريب.

توحيد الجهود بين الجهات المختصة لإنشاء منظومة تدريب

كما يجري حاليًا الإعداد لإبرام بروتوكول تعاون رباعي بين وزارة العمل ووزارة الصحة والمجلس الصحي المصري ونقابة التمريض، بهدف الارتقاء بالمهنة إلى مستوى مهني رفيع وأكثر أمانًا في التعامل مع صحة المواطنين، وضمان توحيد الجهود بين الجهات المختصة لإنشاء منظومة تدريب واعتماد متكاملة.

وحضر الاجتماع من وزارة العمل، محمد الجندي مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة، كما ضم وفد "الصحة"، والمجلس الصحي كلًا من الدكتورة ريم هشام عضو غرفة الاعتماد بالمجلس الصحي المصري، والدكتورة وفاء ربيع الشاذلي مدير عام إدارة التمريض بالمنوفية ونقيب تمريض المنوفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.