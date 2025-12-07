وزير الصحة: كل موسم شتاء تنتشر الشائعات حول وجود فيروسات جديدة

18 حجم الخط

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن فيروس الإنفلونزا من نمط H1N1 يعد السلالة الأكثر انتشارًا خلال الموسم الحالي، موضحا أن نسب الإيجابية المرتفعة لهذه السلالة أمر طبيعي ومتوقع في هذا الوقت من العام.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم عقد بمقر العاصمة الجديدة أن موسم الشتاء وبداية الفصل الدراسي يشهدان دائما زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث هذا العام ليس استثناءً عن الأعوام السابقة.

وأكد عبدالغفار أن تعدد أسباب انتشار العدوى خلال الشتاء منها انخفاض درجات الحرارة، وازدحام الأماكن المغلقة يجعل الالتزام بطرق الوقاية أمر ضروري، داعيا المواطنين إلى اتباع الإجراءات الصحية الأساسية لحماية أنفسهم وأطفالهم، خاصة في المدارس والأماكن المزدحمة.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم الأحد تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس وموسم الشتاء، بمؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة.

