الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: كل موسم شتاء تنتشر الشائعات حول وجود فيروسات جديدة

وزير الصحة
وزير الصحة
18 حجم الخط
ads

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن فيروس الإنفلونزا من نمط H1N1 يعد السلالة الأكثر انتشارًا خلال الموسم الحالي، موضحا أن نسب الإيجابية المرتفعة لهذه السلالة أمر طبيعي ومتوقع في هذا الوقت من العام.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم عقد بمقر العاصمة الجديدة أن موسم الشتاء وبداية الفصل الدراسي يشهدان دائما زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث هذا العام ليس استثناءً عن الأعوام السابقة.

وأكد عبدالغفار أن تعدد أسباب انتشار العدوى خلال الشتاء منها انخفاض درجات الحرارة، وازدحام الأماكن المغلقة يجعل الالتزام بطرق الوقاية أمر ضروري، داعيا المواطنين إلى اتباع الإجراءات الصحية الأساسية لحماية أنفسهم وأطفالهم، خاصة في المدارس والأماكن المزدحمة.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم الأحد تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس وموسم الشتاء، بمؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض التنفسية H1N1 الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة: أجهزة الرصد في مصر تتمتع بقدرات متقدمة في متابعة الأمراض والكشف المبكر عنها

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

القومي للطفولة والأمومة: دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع أولوية وطنية

لأول مرة، قرعة إلكترونية لاختيار البعثة الطبية لموسم الحج 2026

الكشف المتأخر يهدد النساء، أمراض صامتة تكتشف بعد فوات الأوان

أبرزها الحزن والعزلة، إشارات مبكرة لاكتئاب الأطفال

وزير الصحة يشهد اليوم قرعة اختيار فريق بعثة الحج الطبية لعام 2026

مؤتمر هام لوزير الصحة اليوم للحديث عن سر ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

ليلة القبض على أحمد رفعت

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads