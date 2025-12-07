13 عاما على رحيل عمار الشريعي، المايسترو الذي غاص في بحر النغم.. انطلق من شارع محمد علي متحديًا فقدان البصر

18 حجم الخط

عمار الشريعى ، موسيقار وملحن بارز، بدأ رحلته في عالم الموسيقى من شارع محمد علي، حيث عُرف بمهارته في العزف على العديد من الآلات. اعتمدته الإذاعة المصرية عازفًا، وكانت أولى ألحانه مع شادية في أغنية "أقوى من الزمن".

كما غنى بصوته أغنية "محبوس يا طير" في فيلم "البريء". ورحل في مثل هذا اليوم من عام 2012، أي منذ 13 سنة.

وُلد الموسيقار عمار الشريعي في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وينتمي إلى عائلة هوارة الشريعي الشهيرة بالصعيد.

تأثر بوالدته التي كانت تعشق الغناء وتحفظ المواويل والطقاطيق، فكان يرددها خلفها منذ طفولته.

بدء العزف على الأورج

تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لكنه اتجه نحو عشقه الأكبر: الموسيقى والتلحين. درس التأليف الموسيقي عبر المراسلة في مدرسة "هادلي سكول" الأمريكية للمكفوفين، ثم في الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى. وبجهد ذاتي، أتقن العزف على العود والبيانو في الرابعة عشرة من عمره، ثم بدأ العزف على الأورج.

المايسترو عمار الشريعى، فيتو

كانت انطلاقته العملية من شارع محمد علي، حيث عمل عازفًا خلف الراقصات في الأفراح الشعبية والحارات، قبل أن يعتزل هذا النوع من العمل مع بداياته في التلحين عام 1970. بعدها اتجه إلى الفرق الموسيقية عازفًا للأورج متحديًا فقدانه للبصر.

جاءت محطته الأبرز عندما استمع إليه الموسيقار عبد الحليم نويرة، فرشحه للاختبار بالإذاعة ليعزف لحنَي "قلبي دليلي" لمحمد القصبجي و"لحن الخلود" لفريد الأطرش. نجح في الاختبار، واعتمد عام 1971 عازفًا أول في الإذاعة.

“امسكوا الخشب يا حبايب” بدون مقابل

وكانت أول تجاربه الاحترافية في التلحين أغنية شادية "أقوى من الزمن". أما أول لحن قدّمه وهو هاوٍ فكان أغنية "امسكوا الخشب يا حبايب" لمها صبري، وقد قدمه دون مقابل.

ويروي الشريعي تفاصيل تلك التجربة قائلًا: إن اللحن وُلد في سهرة بمنزل مها صبري، حيث عزفه على عود بليغ حمدي، فأعجبت به وغنّته دون أجر، فحقق نجاحًا كبيرًا عزّز مكانته الفنية.

مصطفى الضمرانى يكتب “أقوى من الزمن”

وفي عام 2015، كتب الشاعر مصطفى الضمراني في جريدة الأهرام قصة أغنية "أقوى من الزمن"، موضحًا أن شادية هي التي أصرت على تقديم عمار الشريعي ملحنًا، وأسندت إليه كتابة الأغنية بعد نجاح أعماله السابقة، وتكفلت بكل مصاريفها.

الفنان المايسترو عمار الشريعى، فيتو

بعد شهرته في الإذاعة، قدمه المخرج حسين كمال ملحنًا في مسرحية "علشان خاطر عيونك"، وهي من أقرب الأعمال إلى قلبه، وجمعته بفؤاد المهندس وشريهان، حيث قدم خلالها تسعة استعراضات تعد من أجمل أعماله.

قدم الموسيقى التصويرية لمسلسلات وأفلام ومسرحيات

على مدى مشواره، قدّم الشريعي نحو 150 لحنًا لكبار مطربي ومطربات مصر والعالم العربي. واشتهر بوضع الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، منها: “الشك يا حبيبي، البريء، البداية، حب في الزنزانة، كتيبة الإعدام، الواد سيد الشغال، علشان خاطر عيونك، الأيام، بابا عبده، رأفت الهجان، أرابيسك، دموع في عيون وقحة، الشهد والدموع، زيزينيا، البر الغربي، حديث الصباح والمساء”، وغيرها.

اشترك بالغناء فى فيلم “البريء”

شارك بالغناء في فيلم "البريء" بأغنية "محبوس يا طير الحق" و"الدم"، وشارك بصوته أيضًا في "رباعيات داخلية" من مسلسل "ريا وسكينة". كما قدّم أشهر البرامج الموسيقية الإذاعية، منها "سهرات شريعي" و"غواص في بحر النغم".

ويقول الشريعي عن نفسه: "مشكلتي أني أحب حريتي جدًا، ولأنني أحب حريتي لا أتدخل في حريات الآخرين. أحب أن أستغل وقتي كما أشاء، ولا أحب المواعيد المحددة، وهذا ما أثر على صحتي لأنني أعمل أحيانًا 42 ساعة متواصلة بلا نوم".

الموسيقار عمار الشريعى، فيتو

ويضيف: "على الرغم من ضغوط الحياة، لم أتنازل يومًا عن مبادئي، وأهمها شرف المهنة. لم أقدم ما أخجل منه، واعتزلتُ العزف خلف الراقصات بإرادتي بعدما حققت الهدف من تلك المرحلة. وتغيرت نظرتي للحب بعد أن علمني ابني مراد أن الحب قيمة مطلقة بلا شروط، وهزمني حين قال لي: أنا بحبك قوي يا بابا".



