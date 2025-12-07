الأحد 07 ديسمبر 2025
كاتب إنجليزي يهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته ضد أرني سلوت

محمد صلاح
محمد صلاح
انتقد الصحفي البريطاني الشهير جيمس بيرس في موقع ذا أثليتيك ردّة فعل النجم المصري محمد صلاح بعد التعادل الأخير لليفربول أمام ليدز.

وعبّر اللاعب عن غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، موجّهًا انتقادات مباشرة للمدير الفني آرني سلوت ومطالبًا بـ"الاحترام" الذي يراه مستحقًا بعد مسيرته الطويلة مع النادي. 

جيمس بيرس يهاجم محمد صلاح 

وقال بيرس في تعليقه: "إحباط محمد صلاح مفهوم بعد الفترة الماضية، ولكن ذلك لا يبرر قراره بالتصعيد. إضافة المزيد من السلبية على النادي والمدرب خلال هذه الفترة الصعبة يُعد تصرفًا أنانيًا وغير محترم، يا لها من فوضى".

وأضافت التقارير أن تصريحات صلاح أثارت ضجة كبيرة داخل النادي، خاصة أنها جاءت في وقت يمر فيه الفريق بمرحلة تذبذب في النتائج وضغط جماهيري كبير. ويرى بيرس أن ليفربول كان في غنى عن "شرارة جديدة" قد تزيد من التوتر داخل غرفة الملابس.

وبينما لم يصدر رد رسمي من سلوت حتى الآن، تشير مصادر داخل ليفربول  إلى أن الجهاز الفني يتمسك برأيه الفني وإراحة صلاح كان مدفوعًا بعوامل بدنية وتكتيكية، رغم عدم رضا اللاعب.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تهدئة الأجواء بين الطرفين، وسط ترقب الجماهير لما إذا كان الخلاف سيتطور أم سيتم احتواؤه سريعًا حفاظًا على استقرار ليفربول في مرحلة حساسة من الموسم.

