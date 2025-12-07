عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب المستحقات المالية

18 حجم الخط

شهد نادي الزمالك خلال الساعات الماضية تطورًا جديدًا بعد قرار مهاجم الفريق عمر فرج بفسخ تعاقده رسميًا مع النادي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ فترة طويلة.

اللاعب أخطر إدارة النادي برغبته في الرحيل، مستندًا إلى اللوائح التي تتيح له ذلك عقب التأخر في صرف المستحقات.

اللاعب يتحرك قانونيًا

وبحسب مصادر داخل الفريق، فإن المهاجم بدأ بالفعل اتخاذ خطوات قانونية من خلال وكيله، بعدما فقد الأمل في حل الأزمة بشكل ودي.

وأكد اللاعب أن استمراره أصبح صعبًا في ظل الظروف الحالية، خاصة مع توقف المستحقات لأشهر وعدم وجود وضوح بشأن موعد صرفها.

مستقبل اللاعب والحلول المطروحة

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة محاولات أخيرة من النادي لإيجاد تسوية مالية تضمن بقاء اللاعب، أو على الأقل إنهاء العلاقة بشكل يحافظ على حقوق الزمالك.

ورغم صغر سنه، إلا أن اللاعب يمتلك عروضًا محلية حسب تأكيدات وكيله، ما يجعل رحيله محتملًا بقوة إذا لم تتحرك الإدارة سريعًا.

