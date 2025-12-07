الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب المستحقات المالية

عمر فرج، فيتو
عمر فرج، فيتو
18 حجم الخط

شهد نادي الزمالك خلال الساعات الماضية تطورًا جديدًا بعد قرار مهاجم الفريق عمر فرج بفسخ تعاقده رسميًا مع النادي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ فترة طويلة.

اللاعب أخطر إدارة النادي برغبته في الرحيل، مستندًا إلى اللوائح التي تتيح له ذلك عقب التأخر في صرف المستحقات.

اللاعب يتحرك قانونيًا

وبحسب مصادر داخل الفريق، فإن المهاجم بدأ بالفعل اتخاذ خطوات قانونية من خلال وكيله، بعدما فقد الأمل في حل الأزمة بشكل ودي.

وأكد اللاعب أن استمراره أصبح صعبًا في ظل الظروف الحالية، خاصة مع توقف المستحقات لأشهر وعدم وجود وضوح بشأن موعد صرفها.

مستقبل اللاعب والحلول المطروحة

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة محاولات أخيرة من النادي لإيجاد تسوية مالية تضمن بقاء اللاعب، أو على الأقل إنهاء العلاقة بشكل يحافظ على حقوق الزمالك. 

ورغم صغر سنه، إلا أن اللاعب يمتلك عروضًا محلية حسب تأكيدات وكيله، ما يجعل رحيله محتملًا بقوة إذا لم تتحرك الإدارة سريعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادي الزمالك ادارة النادي المستحقات المالية نادي الزمالك مستحقاته المالية فسخ تعاقده

مواد متعلقة

عمرو أديب يخرج عن شعوره بسبب مطالبات إغلاق نادي الزمالك

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

كارثة أعلى كوبري محور الحضارات، ماسورة ممتدة بالحائط الخراساني تهدد السيارات والأرواح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 7-12-2025

الين الياباني يسجل 30.82 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads