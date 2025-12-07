الأحد 07 ديسمبر 2025
زراعة الوادي الجديد: 4 جمعيات جديدة لتيسير صرف الأسمدة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إشهار 4 جمعيات تعاونية زراعية جديدة داخل مركزين إداريين، في خطوة تستهدف دعم المزارعين وتخفيف أعباء الحصول على مستلزمات الإنتاج، وتطوير آليات صرف الأسمدة وفق منظومة كارت الفلاح التي تتوسع الدولة في تطبيقها لضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

إشهار 4 جمعيات تعاونية جديدة بالوادي الجديد

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم إشهار 4 جمعيات تعاونية جديدة لخدمة المزارعين وتسهيل صرف الأسمدة طبقًا لمنظومة كارت الفلاح، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المرتبطة بالدعم الفني والإرشادي. 

وأوضح أن الجمعيات التي جرى إشهارها تشمل: جمعية قرية ذخيرة بمركز بلاط، وجمعية قرية أبومنقار بمركز الفرافرة، وجمعية قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة، وجمعية قرية النهضة بمركز الفرافرة، بما يعكس تركيزًا على المناطق ذات الاحتياج الأكبر لتطوير خدمات المزارعين وربطهم بصورة أكثر انتظامًا بمنظومة الأسمدة وكارت الفلاح.

وأشار وكيل زراعة الوادي الجديد إلى أن المديرية سلمت لكل جمعية التابلت والماكينة الخاصة بها، لبدء فصل المزارعين في زمام كل جمعية وإدراج الأسماء على منظومة كارت الفلاح، بما يضمن انتظام عملية صرف الأسمدة مع انطلاق الموسم الصيفي القادم، ويحد من أي اختناقات أو تداخلات في الحيازات.

