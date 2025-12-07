الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

تبدأ من 600 إلى 1800 جنيه، الاستثمار تفرض رسوما على صادرات الأعلاف

وزير الاستثمار حسن
وزير الاستثمار حسن الخطيب، فيتو
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 274، الصادر في 6 ديسمبر 2025، قرارين جديدين لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن استمرار فرض رسم صادر على صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف، وشروط جديدة لاستيراد السلع ومنها أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية

 

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية رقم 504 لسنة 2025، بشأن استمرار فرض رسم صادر على صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف، بفرض 1200 جنيه على القش وقشور الحبوب وإن كانت مهمشة (تبن)، فيما عدا قش الأرز.


وفرض رسم 60 دولار أمريكي أو ما بعادلة بالجنيه المصري على البرسيم والمواد العلفية المماثلة. 
وفرض 1800 جنيه على نخالة وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب والبقول فيما عدا سرسة الأرز. و1800 جنيع على مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية، و600 جنيع على سيلاج الذرة.


-قرار وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية رقم 486 لسنة 2025، بإضافة بند جديد إلى الملحق رقم (3) الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، المرفق بالائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرية بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.


ومن هذه السلع أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية (ألواح الخلايا السمشية...) وأنظمة السخانات الشمسية ذو الأنابيب المفرغة  

 

