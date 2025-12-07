بعد ظهور تماسيح في الشرقية، تعرف على شروط ترخيص الحيوانات الخطرة

18 حجم الخط

شهدت قرية الزوامل بـمحافظة الشرقية حالة من الجدل والقلق بين الأهالي، بعدما رصد عدد من المواطنين ظهور تماسيح صغيرة داخل أحد المجاري المائية، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل حول الجهات المسموح لها قانونًا بـ حيازة الحيوانات الخطرة، والعقوبات التي تنتظر المخالفين، خاصة بعد انتشار وقائع مشابهة مؤخرًا.

وعلى خلفية الواقعة، ترصد فيتو أبرز عقوبات التهديد بالحيوانات الخطرة وإثارة الذعر بين المواطنين، إلى جانب شروط حيازتها وفقًا لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

أولًا: عقوبات التهديد بالحيوانات الخطرة وإثارة الذعر

غرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه للحيازة دون ترخيص، وتزيد بحسب نوع المخالفة.

حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه في حالة التعدي على الآخرين باستخدام حيوان خطر أو كلب دون سبق إصرار.

حبس لا يقل عن 9 أشهر وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه إذا تسبب الحيوان في مرض أو عجز مؤقت للمجني عليه.

السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن الهجوم عاهة مستديمة.

السجن المشدد لا يقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا تسبب الحيوان في وفاة شخص دون سبق إصرار.

السجن المشدد لا يقل عن 10 سنوات وقد يصل إلى المؤبد إذا وقعت الوفاة نتيجة استخدام الحيوان دون نية مسبقة.

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه على اتحادات شاغلي العقارات في حال عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

ثانيًا: عقوبات حيازة الحيوانات الخطرة بدون ترخيص

غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه لمن يحوز أو يتداول أو يربي كلابًا أو حيوانات خطرة دون ترخيص، أو في حال مخالفة قواعد اصطحابها في الأماكن العامة.

الحبس 3 أشهر على الأقل وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، إذا عرض المخالف الأرواح أو الممتلكات للخطر أو إذا لم يُبلّغ عن إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائي.

ثالثًا: الشروط الأساسية للحصول على ترخيص حيازة حيوانات خطرة

عدم جواز الحيازة إلا بترخيص صادر من مديريات الطب البيطري المختصة.

توفير أماكن إيواء آمنة ومطابقة للاشتراطات البيطرية لمنع هروب الحيوان.

تكميم الحيوان وتقييده بقلادة مناسبة عند نقله خارج مكان الإيواء.

ألا يقل سن حائز الحيوان عن 16 عامًا في حالة الكلاب.

تسجيل بيانات الحيوان والمالك إلكترونيًا لدى الجهات البيطرية.

وضع لوحة معدنية مرقمة مثبتة في رقبة الكلب بشكل دائم.

توفير الرعاية البيطرية والتطعيمات اللازمة.

الإبلاغ فورًا في حال إصابة الحيوان بمرض، أو إصابة شخص منه، أو نفوقه، أو هروبه، أو في حالة الرغبة في نقله.

حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة.

عدم جواز التخلي عن الحيوان إلا بعد إخطار السلطة المختصة.

