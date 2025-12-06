الدوري المصري، بيراميدز وبتروجت يتعادلان إيجابيا في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري المصري،تعادل فريقا بيراميدز وبتروجت إيجابيا بهدف لكل فريق في الشوط الأول،على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

مباراة بيراميدز ضد بتروجت

تقدم فريق بيراميدز عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة لبيراميدز على يسار منطقة الجزاء، نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل المنطقة حيث استقبلها مصطفى زيكو برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء هدف التعادل لفريقه بتروجت في الدقيقة 41 من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق بدر موسى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد إبراهيم دودو برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - طارق علاء - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس

مباراة بيراميدز وبتروجت

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة في حين يحتل بتروجت الترتيب التاسع برصيد 18 نقطة.

الفوز لبيراميدز يمنحه صدارة الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم في حين يقفز بتروجيت إلى المركز الخامس في حالة تحقيقه الفوز اليوم وهو ما يزيد من قوة وشراسة المباراة.

