في المتناول، هشام يكن يعلق على مجموعة مصر بالمونديال

18 حجم الخط

علق هشام يكن نجم الزمالك السابق، على قرعة كأس العالم 2026 ووجود منتخب مصر بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم وبلجيكا أقوى منتخبات المجموعة ونجحنا في الفوز عليها من قبل خلال لقاء ودي".

وأضاف: "أتمنى تجهيز اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك 22 لاعبًا جاهزًا للمونديال".

وأوضح: "يجب مساندة منتخب مصر ودعم الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة ومن وجهة نظري المجموعة في المتناول".

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.