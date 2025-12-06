السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

في المتناول، هشام يكن يعلق على مجموعة مصر بالمونديال

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

علق هشام يكن نجم الزمالك السابق، على قرعة كأس العالم 2026 ووجود منتخب مصر بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

 

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم وبلجيكا أقوى منتخبات المجموعة ونجحنا في الفوز عليها من قبل خلال لقاء ودي".

وأضاف: "أتمنى تجهيز اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك 22 لاعبًا جاهزًا للمونديال".

وأوضح: "يجب مساندة منتخب مصر ودعم الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة ومن وجهة نظري المجموعة في المتناول".

 

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

 

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرعة كأس العالم قرعة كأس العالم 2026 كاس العالم 2026 كأس العالم منتخب مصر بلجيكا إيران المجموعة السابعة مجموعة مصر في كأس العالم 2026 مجموعة مصر في كأس العالم

مواد متعلقة

تعادل ريال أوفييدو وريال مايوركا سلبيا في الدوري الإسباني

بهدف عكسي، مونشنجلادباخ يعمق جراح ماينز في الدوري الألماني

المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات

عودة القوة الضاربة لقائمة بيراميدز في مواجهة بتروجت

السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كأس العرب

كأس العرب،السعودية تتقدم على جزر القمر بهدف في الشوط الأول

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري في كاس عاصمة مصر

يورتشيتش يحدد مصير الشناوي من مواجهة بتروجت مساء اليوم (صور)

الأكثر قراءة

للمرة الأولى، السعودية تواجه نفس الخصوم في كأس العالم

طلعوا الشتوي، الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

القبض على عصابة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف في الجيزة

واقعة هزت بورسعيد، أول صورة للطفل زياد ضحية اصطدام باب معدية بالرصيف بسبب عطل فني

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تركت حقيبتها وحذاءها بجوار ترعة، الأمن يفك لغز اختفاء فتاة الشرقية

انفجارات ضخمة تهز كييف ومدنا أخرى وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads