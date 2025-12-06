المصري يواصل تدريباته بمعسكر السويس (صور)

السبت 06 ديسمبر 2025
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء اليوم السبت على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد خلال معسكره الحالي بالسويس، وذلك استعدادًا لمباراته أمام الاتحاد السكندري من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر 

الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس على ستاد السويس الجديد.

 

 

مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر


وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالنسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يخوض فيها المصري مبارياته بالمجموعة الثالثة.
وقد جاءت مباريات المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى: المصري والاتحاد السكندري  وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.
الجولة الثانية: المصري وزد اف سي وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.
الجولة الثالثة: حرس الحدود والمصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة: استراحة

الجولة الخامسة: المصري وسموحة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق الخامس من يناير المقبل  على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: كهرباء الإسماعيلية والمصري وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق العاشر من يناير المقبل  على ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة: المصري والزمالك وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير المقبل على ستاد برج العرب

