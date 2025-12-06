السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة بتروجت بالدوري الممتاز

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بتروجت في إطار بطولة الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على بتروجت في الثامنة من مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - طارق علاء - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز ضد بتروجت

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على بتروجت في الثامنة من مساء اليوم السبت على إستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة المحليىة

مباراة بيراميدز وبتروجت

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة في حين يحتل بتروجت الترتيب التاسع برصيد 18 نقطة.

الفوز لبيراميدز يمنحه صدارة الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم في حين يقفز بتروجيت إلى المركز الخامس في حالة تحقيقه الفوز اليوم وهو ما يزيد من قوة وشراسة المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز بتروجت ماييلي مباراة بيراميدز وبتروجت

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام بتروجت في الدوري المصري

بيراميدز يسعي إلى صدارة الدوري المصري اليوم من بوابة بتروجت

أرسنال وليفربول ومصر وسان جيرمان، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

في المتناول، هشام يكن يعلق على مجموعة مصر بالمونديال

للمرة الأولى، السعودية تواجه نفس الخصوم في كأس العالم

أيمن يونس: منتخب مصر أمام فرصة ذهبية في كأس العالم

تعادل ريال أوفييدو وريال مايوركا سلبيا في الدوري الإسباني

بهدف عكسي، مونشنجلادباخ يعمق جراح ماينز في الدوري الألماني

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

إنقاذ 3 عمال سقطوا داخل حفرة عميقة أثناء إنشاء محطات الأتوبيس الترددي بالبساتين

انطلاق فعاليات الأسبوع الدعوي الخامس عشر بجامعة عين شمس

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الإفتاء: يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض وفق هذه الشروط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads