ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة بتروجت بالدوري الممتاز

18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بتروجت في إطار بطولة الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على بتروجت في الثامنة من مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - طارق علاء - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز ضد بتروجت

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على بتروجت في الثامنة من مساء اليوم السبت على إستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة المحليىة

مباراة بيراميدز وبتروجت

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة في حين يحتل بتروجت الترتيب التاسع برصيد 18 نقطة.

الفوز لبيراميدز يمنحه صدارة الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم في حين يقفز بتروجيت إلى المركز الخامس في حالة تحقيقه الفوز اليوم وهو ما يزيد من قوة وشراسة المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.