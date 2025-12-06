السبت 06 ديسمبر 2025
لانس يفوز على نانت 2-1 ويواصل صدارته للدوري الفرنسي

لانس الفرنسي
لانس الفرنسي
خسر فريق نانت الفرنسى المحترف بصفوفه مصطفى محمد أمام لانس بنتيجة 2-1 على ملعب "ستاد دي لا بوجوار"ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من  مسابقة الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

مباراة نانت ولانس

أحرز ثنائية لانس فلوريان وويسلي سعيد في الدقيقة 34 و81

وأحرز هدف نانت يوسف العربي في الدقيقة 38

تشيل نانت امام لانس

وكان مصطفى محمد لاعب نانت علي دكة البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 60، بينما بدأ نانت المباراة كالتالي:"

مباراة نانت ولانس

فريق نانت يحل  في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حقق خلالها الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 8 لقاءات.

بينما يتصدر لانس جدول الترتيب برصيد 34  نقطة، متفوقًا على باريس سان جيرمان حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

مباراة نانت ضد لانس


وتلقي نانت الخسارة أمام ليون بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي، لتزداد معاناة الفريق في مراكز الهبوط.

وشارك المهاجم المصري مصطفى محمد في الدقيقة 89 من المباراة بعد تواجده على مقاعد البدلاء، علمًا بأنه سجل هدفين هذا الموسم ويسعى لتعزيز رصيده قبل انضمامه  لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2025.

