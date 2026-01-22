الخميس 22 يناير 2026
رياضة

كرة اليد، 8 مواجهات قوية اليوم في كأس الأمم الأفريقية برواندا

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقامة حاليًّا في رواندا بمشاركة 16 منتخبًا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الكاميرون × كينيا - 11 صباحًا | أون سبورت 2

الجابون × أوغندا - 1 ظهرًا | أون سبورت 1

الرأس الأخضر × المغرب - 1 ظهرًا | أون سبورت 2

مصر × أنجولا - 3 عصرًا | أون سبورت 2

الكونغو برازفيل × بنين | 3 عصرًا

نيجيريا × زامبيا | 5 عصرًا

تونس × غينيا | 5 عصرًا

الجزائر × رواندا | 7 مساء

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

