السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

إيفرتون يقسو على نوتنجهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

إيفرتون ونوتنجهام
إيفرتون ونوتنجهام
فاز فريق إيفرتون علي نظيره نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقدم إيفرتون بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش لاعب نوتنجهام بالخطاء في مرماه، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق  ثيرنو باري في الدقيقة 45+3، وأحرز كيرنان هال الهدف الثالث في الدقيقة 80. 

تشكيل إيفرتون أمام نوتنجهام

تشكيل نوتنجهام أمام إيفرتون 

ترتيب إيفرتون ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل نادي إيفرتون في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد نادي نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي  برصيد 15 نقطة.

