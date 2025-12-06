إيفرتون يقسو على نوتنجهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

فاز فريق إيفرتون علي نظيره نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقدم إيفرتون بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش لاعب نوتنجهام بالخطاء في مرماه، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ثيرنو باري في الدقيقة 45+3، وأحرز كيرنان هال الهدف الثالث في الدقيقة 80.

تشكيل إيفرتون أمام نوتنجهام

تشكيل نوتنجهام أمام إيفرتون

ترتيب إيفرتون ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل نادي إيفرتون في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد نادي نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.