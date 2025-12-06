السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

هالاند يتربع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15

هالاند
هالاند
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتربع النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي على قمة جدول ترتيب هدافي البريميرليج قبل انطلاق الجولة الخامسة عشرة.

ويتواجد محمد صلاح نجم ليفربول في مركز متأخر في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف أي بفارق 11 هدفا عن هالاند متصدر جدول الترتيب الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 15 هدفا.
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا.
3- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف.
3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف.
4- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف.
5- فيل فودين مانشستر سيتي 5 أهداف.
5- بيدرو نيتو تشيلسي 5 أهداف.
5- ريتشارليسون توتنهام 5 أهداف.
5- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 5 أهداف. 
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 5 أهداف.
6- كودي جاكبو ليفربول 4 أهداف.
6- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف.
6- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف.
6- بوكايو ساكا آرسنال 4 أهداف.
6- بيريشي إيزي آرسنال 4 أهداف.
6- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف.
6- زيان فليمينج بيرنلي 4 أهداف.
6- جواو بيدرو تشيلسي 4 أهداف.
6- إنزو فيرنانديز تشيلسي 4 أهداف.
6- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 4 أهداف.
6- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف.
6- دونيل مالين أستون فيلا 4 أهداف.
6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف.
6- كالوم ويلسون وست هام 4 أهداف.
6- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف.
6- لوكاس نميتشا ليدز يونايتد 4 أهداف

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي

السبت 6 ديسمبر 2025

أستون فيلا ضد أرسنال - 2:30 مساء

بورنموث ضد تشيلسي - 5:00 مساء

إيفرتون ضد نوتنجهام - 5:00 مساء

مانشستر سيتي ضد سندرلاند - 5:00 مساء

نيوكاسل ضد بيرنلي - 5:00 مساء

توتنهام ضد برينتفورد - 5:00 مساء

ليدز ضد ليفربول - 7:30 مساء

الأحد 7 ديسمبر 2025

برايتون ضد وست هام - 4:00 مساء

فولهام ضد كريستال بالاس - 6:30 مساء

الإثنين 8 ديسمبر 2025

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء

