مانشستر سيتي ينضم إلى صراع كبار إنجلترا على التعاقد مع نجم بورنموث

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي انضم لقائمة الأندية الراغبة في ضم نجم نادي بورنموث ومنتخب غانا، أنطوان سيمينيو، في الفترة المقبلة خلال الميركاتو الشتوي لشهر يناير 2026.

سيمينيو هدفا لكبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

ووفقا لما أوردته صحيفة "التايمز" البريطانية، بات سيمينو، الذي يقدم أداء مذهلا مع بورنموث هذا الموسم هدفا لكبار البريميرليج، إذ أبدى كل من ليفربول ومانشستر يونايتد اهتماما بالغا باللاعب الغاني، قبل أن يضعه مدرب السيتي بيب جوارديولا ضمن مخطط أهدافه لمجاورة النجم النرويجي إرلينج هالاند.

75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد سيمينيو

وأضافت الصحيفة: "يفكر مانشستر سيتي في تفعيل الشرط الجزائي في عقد أنطوان سيمينيو (25 عامًا)، البالغ 75 مليون يورو للتعاقد معه في شتاء 2025.

ويرتبط النجم الغاني الذي أسهم في تأهل منتخب البلاك ستارز لكأس العالم 2026، بعقد مع بورنموث يمتد حتى 30 يونيو 2030، وتبلغ قيمته التسويقية نحو 55 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي وقّع على شرط جزائي مع اللاعب قدره 75 مليونًا.

ووفقا للتايمز، يبدو مانشستر سيتي جاهزا لدفع الشرط الجزائي والفوز بتوقيع اللاعب الغاني، لكنه سيجد نفسه محل مراقبة ومنافسة قويتين مع كل ليفربول ومانشستر يونايتد.

