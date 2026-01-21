الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر (ج)، الصادر في 18 يناير 2026، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، واستنزال مساحتان مـن أراضـي المنـاطق الاسـتراتيجية ذات الأهمية العسكرية المخصصة للقوات المسلحة، لصالح صندوق تحيا مصر
-ونص القرار الجمهوري الجديد رقم 23 لسنة 2026 غلى "إستبدال بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقـم ١٥٣ لـسنة ٢٠٠١، بالنص الآتى: يشكل مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة برئاسة وزير الزراعة واستـصلاح الأراضـى، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع، ويتولى مدير المركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفي صلته بالغير، ويكون لمدير المركز نائب لمعاونته في مباشر ة اختصاصاته، ويـصدر بتعيـين النائب وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الـوزراء بنـاءً علـى ترشـيح وزير الدفاع.
-والقرار الجمهوري رقم 26 لسنة 2026، بشأن استنزال المساحتان المبينتان فيمـا بعـد مـن أراضـي المنـاطق الاسـتراتيجية ذات الأهمية العسكرية المخصصة للقوات المسلحة بموجب قرار رئـيس الجمهوريـة رقم ١٧ لسنة ۲۰۲۳. 


وتخصص المساحتين لصالح صندوق تحيا مصر لاستخدامهما كامتداد للمدينة المتطورة للإنتاج الإعلامي المخصصة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۳ لسنة ۲۰۲٥، وذلك على النحو الآتي: 
قطعة أرض بمساحة ٤٢١٨,٠٥ فـدان تقر يبًا تعـادل ١٧٧١٩٣١٨م٢ ناحيـة محافظة الجيزة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
وقطعة أرض بمساحة ٢٧٢,٧٦ فدان تقريبًا تعادل ۱۱٤٥٨٠٥م٢ ناحيـة محافظـة الجيزة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

 


 

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة راضـي المنـاطق الاسـتراتيجية صندوق تحيا مصر مدينة الانتاج الاعلامي

مواد متعلقة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية لإثيوبيا بشأن سد النهضة

10 قرارات جمهورية حاسمة تصدرت اهتمامات الشارع المصري في 2025

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل دعم لسيادة واستقرار ليبيا
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" خطأ ومشكلة مصر في حجم الإيرادات

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

أولى المفاجآت، الجزائر تخسر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية لليد

كيف يتعامل المصري الديمقراطي مع تحديات التحول الرقمي؟

محمد عبد الجليل يكتب: دماغ شيطان.. سقف الكوبري "بيمطّر" حشيش! تجار "الكيف" حفروا الخرسانة وعملوا دولاب للمخدرات.. والأمن يفك شفرة "أغرب مخبأ" للصنف!

موعد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية