السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر (ج)، الصادر في 18 يناير 2026، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، واستنزال مساحتان مـن أراضـي المنـاطق الاسـتراتيجية ذات الأهمية العسكرية المخصصة للقوات المسلحة، لصالح صندوق تحيا مصر

-ونص القرار الجمهوري الجديد رقم 23 لسنة 2026 غلى "إستبدال بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقـم ١٥٣ لـسنة ٢٠٠١، بالنص الآتى: يشكل مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة برئاسة وزير الزراعة واستـصلاح الأراضـى، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع، ويتولى مدير المركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفي صلته بالغير، ويكون لمدير المركز نائب لمعاونته في مباشر ة اختصاصاته، ويـصدر بتعيـين النائب وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الـوزراء بنـاءً علـى ترشـيح وزير الدفاع.

-والقرار الجمهوري رقم 26 لسنة 2026، بشأن استنزال المساحتان المبينتان فيمـا بعـد مـن أراضـي المنـاطق الاسـتراتيجية ذات الأهمية العسكرية المخصصة للقوات المسلحة بموجب قرار رئـيس الجمهوريـة رقم ١٧ لسنة ۲۰۲۳.

وتخصص المساحتين لصالح صندوق تحيا مصر لاستخدامهما كامتداد للمدينة المتطورة للإنتاج الإعلامي المخصصة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۳ لسنة ۲۰۲٥، وذلك على النحو الآتي:قطعة أرض بمساحة ٤٢١٨,٠٥ فـدان تقر يبًا تعـادل ١٧٧١٩٣١٨م٢ ناحيـة محافظة الجيزة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).وقطعة أرض بمساحة ٢٧٢,٧٦ فدان تقريبًا تعادل ۱۱٤٥٨٠٥م٢ ناحيـة محافظـة الجيزة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).





