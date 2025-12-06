السبت 06 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تخريج أول دفعة من برنامج التدريب الميداني للوبائيات «مسار مكافحة ناقلات الأمراض»

د.عمرو قنديل
د.عمرو قنديل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تخرج أول دفعة من برنامج التدريب الميداني للوبائيات (FETP) – مسار مكافحة ناقلات الأمراض، والذي نفذه قطاع الطب الوقائي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، بمشاركة 32 أخصائيًا من 17 محافظة والفريق المركزي.

فرق مكافحة النواقل والاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها

يأتي البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للارتقاء بمهارات فرق مكافحة النواقل والاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة، أن الدفعة خضعت لتدريب مكثف استمر 6 أشهر، شمل المحاضرات النظرية والتطبيق الميداني في علم الأوبئة، تقصي التفشيات، تحليل البيانات، كتابة التقارير العلمية، المحاكاة الميدانية، والمكافحة المتكاملة للنواقل، لتشكل نواة لبرنامج وطني مستدام يدعم الترصد الحشري والاستجابة السريعة على مستوى الجمهورية.

الحصول على الإشهاد الدولي بالخلو من الملاريا 2024

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة أن البرنامج يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، ويمثل خطوة رائدة ساهمت في إنجازات مصرية بارزة، منها الحصول على الإشهاد الدولي بالخلو من الملاريا 2024، والقضاء على التراكوما نوفمبر الماضي.

وأشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالريادة المصرية في الطب الوقائي، مؤكدًا استمرار دعم المنظمة لتعزيز القدرات الوطنية في الترصد الوبائي ومكافحة النواقل، واصفًا البرنامج بنموذج متقدم للتعاون يعزز الأمن الصحي إقليميًا ودوليًا.

نائب وزير الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان لـ 10.6% بحلول 2050

8 خطوات عملية لتقوية القلب والحفاظ على الصحة العامة

واختتمت الفعالية بتكريم الخريجين والمشرفين، مع التأكيد على توسيع المسار المتخصص خلال السنوات المقبلة لدعم الأمن الصحي ومواجهة التحديات العالمية.

