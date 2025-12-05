طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل السردين، السردين من الأسماك الصحية الغنية بالأوميجا 3 والبروتينات، وهو من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرون بسبب طعمه اللذيذ وسهولة تحضيره.

ويمكن إعداد السردين بعدة طرق تناسب جميع الأذواق، سواء بالشواء أو القلي أو الطهي في الفرن أو تخليله. وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل السردين بطرق مختلفة.

أولا السردين المشوي بالخلطة

المكونات:

1 كجم سردين طازج منظف

4 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة كمون

2 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

عصير 2 ليمونة

3 ملاعق زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

ملح وفلفل حسب الرغبة

شرائح ليمون للتقديم

طريقة عمل السردين المشوي بالخلطة:-

في وعاء، اخلطي الثوم والكمون والكزبرة وعصير الليمون والزيت والشطة والملح.

افتحي بطن السردين وضعي جزء من التتبيلة داخله ثم ادهني السطح الخارجي.

سخني الجريل أو شواية الفحم ثم ضعي السردين حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.

قدميه ساخن مع سلطة الطحينة والعيش البلدي.

دهن الشواية بقليل من الزيت يمنع التصاق السردين.

يمكنك لف السردين بالورق الفويل للشواء إذا رغبتى في طهيه بدون دخان.

طريقة عمل السردين

ثانيا السردين المقلي المقرمش

المكونات:

نصف كيلو سردين صغير

كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة كمون

زيت للقلي

طريقة عمل السردين المقلي المقرمش:

اغسلي السردين وصفيه جيدا.

اخلطي الدقيق والنشا والملح والكمون.

اغمسي السردين في خليط الدقيق ثم اقليه في زيت ساخن حتى يصبح ذهبي اللون.

قدميه مع بطاطس محمرة وسلطة خضراء.

إضافة النشا للدقيق تجعل القشرة مقرمشة أكثر.

ثالثا السردين في الفرن بالصلصة

المكونات:

1 كجم سردين

بصلة كبيرة شرائح

2 حبة طماطم مقطعة

فلفل رومي وسوداني شرائح

5 فصوص ثوم

نصف كوب عصير ليمون

ربع كوب زيت

ملح

كمون

فلفل أسود

بابريكا

طريقة عمل السردين فى الفرن بالصلصة:-

في صينية فرن، ضعي شرائح البصل والطماطم والفلفل.

أضيفي السردين المنظف فوق الخضار.

اخلطي الليمون والزيت والثوم المفروم والبهارات ثم اسكبيه فوق السردين.

غطي الصينية بالفويل وادخليها فرن ساخن لمدة 35 دقيقة، ثم انزعي الفويل ليأخذ اللون.

يقدم مع أرز صيادية أو عيش بلدي.

