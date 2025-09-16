ميناء دمياط يستقبل سفينة البضائع العملاقة YANG FAN

استقبل ميناء دمياط السفينة العملاقة "YANG FAN"، رافعة علم بنما، خلال أولى رحلاتها للميناء، وعلى متنها أكبر حمولة من البضائع العامة منذ إنشاء الميناء، حيث بلغت حمولتها الاجمالية نحو 121,220 طنا.

ابعاد السفينة العملاقة

تعد السفينة "YANG FAN" واحدة من اضخم سفن البضائع العامة على مستوى العالم، اذ يبلغ طولها 289 مترا، وعرضها 45 مترا، فيما يصل غاطسها الى نحو 14 مترا، وهو ما يعكس قدرة الميناء على استقبال ومناولة السفن العملاقة بكفاءة عالية.

السفينة العملاقة "YANG FAN" تصل ميناء دمياط

اشادة بكفاءة الاطقم الفنية

ومن جانبه، أشاد اللواء بحري ا ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط، بهذا الحدث البارز، مؤكدا ان استقبال مثل هذه السفينة بحمولتها القياسية يمثل شهادة عملية على جاهزية الميناء الفنية والتشغيلية.

وأوضح أن عملية دخول السفينة تطلبت اجراءات دقيقة للمناورة والتراكي، مشيرا الى ان اطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدي الهيئة اظهروا كفاءة عالية حتى رست بأمان كامل.

تقنيات متطورة في عمليات التفريغ

واشار رئيس الهيئة إلى أن أعمال تفريغ الحمولة تمت باستخدام احدث المعدات والتقنيات التابعة لشركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة، بما ضمن تنفيذ عمليات المناولة وفق المعدلات العالمية المعتمدة.

السفينة العملاقة عند دخولها ميناء دمياط

انعكاس للرؤية الاستراتيجية

وأكد أن هذا الانجاز يعكس رؤية الهيئة في تعزيز تنافسية ميناء دمياط على المستويين الاقليمي والدولي، واستعداده الكامل لاستقبال السفن العملاقة، في اطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل البحري ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.

وأضاف أن ما تحقق يأتي ثمرة لجهود وزارة النقل في زيادة اطوال وغواطس الارصفة بما يتيح استقبال هذا النوع من السفن الضخمة.

مركز محوري للتجارة الدولية

ويؤكد استقبال السفينة "YANG FAN" بحمولتها غير المسبوقة ان ميناء دمياط اصبح مركزا محوريا في حركة التجارة الدولية للبضائع العامة، بما يمتلكه من مقومات فنية وبنية تحتية متطورة وكوادر بشرية مدربة قادرة على تحقيق اعلى معدلات الاداء والكفاءة.

