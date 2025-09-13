الأحد 14 سبتمبر 2025
سوريا تعلن وصول سفينتين محملتين بـ31 ألف طن قمح إلى ميناء طرطوس

طرطوس،فيتو
أعلنت إدارة مرفأ طرطوس في سوريا، اليوم السبت، وصول باخرتين محملتين بـ 31,570 طنًا من مادة القمح، لصالح المؤسسة السورية للحبوب.

مرفأ طرطوس يعلن  وصول باخرتين محملتين بـ  مادة القمح

وكشف مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البحرية، عن أن الباخرة الأولى تحمل 21,300 طنًا من القمح وتُفرغ مباشرة في الصوامع داخل المرفأ.

كيفية تفريغ البواخر حمولتها في سوريا 

وتحمل الباخرة الثانية 10,270 طن، وتفرغ حمولتها عبر خطوط السكك الحديدية، ما يتيح إيصال القمح مباشرة إلى صوامع الحبوب في المحافظات.

يذكر أن مرفأ طرطوس أو ميناء طرطوس هو مرفأ ساحلي يقع في مدينة طرطوس شمال غرب سوريا.

 يُعد مرفأ طرطوس القاعدة الرئيسية للبحرية العربية السورية، وترسو فيه كلا فرقاطتي البحرية وسفنها البرمائية الثلاث وكل كاسحات ألغامها، كما ترسو به أيضًا بعض زوارق الصواريخ وسفن النقل التابعة للبحرية.

ويضم الميناء 22 رصيفًا وتبلغ مساحته ثلاثة ملايين متر مربع، كمايتجاوز حجم البضائع الواردة إلى المرفأ 12 مليون طن سنويًا.

