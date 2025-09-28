ميناء دمياط يستقبل 8 سفن خلال 24 ساعة

حركة السفن بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد، عن استقبال الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، ليصل اجمالي عدد السفن المتواجدة داخل الميناء الى 22 سفينة.

صادرات وواردات البضائع العامة

وسجلت حركة الصادر من البضائع العامة 19461 طن، شملت 198 طن ملح معبا، 375 طن اسمنت معبا، 10080 طن يوريا، 962 طن حديد، 1752 طن بودرة جبس معبا، و6094 طن بضائع متنوعة، أما حركة الوارد فقد بلغت 99513 طن، تضمنت 14700 طن فول، 2585 طن حديد، 9800 طن خردة، 5117 طن ابلاكاش، 37691 طن ذرة، 20740 طن سكر، و8880 طن قمح.

حركة الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 131 حاوية مكافئة، والوارد 269 حاوية مكافئة، فيما سجلت الحاويات الترانزيت 946 حاوية مكافئة، كما أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 61153 طنا، بينما سجل مخزون القطاع الخاص 29525 طنا.

النقل عبر القطارات والوحدات النهرية

وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة اجمالية 3697 طن قمح متجهة الى صوامع القليوبية وكفر الشيخ، بالاضافة الى 3 وحدات نهرية (بارج) حملت 2072 طن قمح متجهة الى صومعة المنياء، وشهد الميناء دخول وخروج 4497 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

