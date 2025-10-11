ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025 نشاطًا ملحوظا في حركة السفن والبضائع، حيث أعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء أن الأرصفة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خمس عشرة سفينة جديدة، بينما غادرت اثنتا عشرة سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة داخل الميناء إلى سبعٍ وعشرين سفينة، في مشهد يعكس انتظام حركة الملاحة وارتفاع كفاءة التشغيل.



انتعاشة في حركة الصادرات والواردات

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23072 طنًا، تضمنت شحنات من اليوريا والعلف والجبس المعبأ والكلينكر إلى جانب بضائع متنوعة، فيما سجلت حركة الوارد 53546 طنًا من القمح والذرة والخردة وزيت الطعام والحديد والفول وبعض البضائع المتنوعة، في مؤشر على استمرار نشاط حركة التجارة بالميناء.

تزايد ملحوظ في تداول الحاويات

وشهد الميناء أيضًا حركة نشطة في تداول الحاويات، حيث تم تصدير 721 حاوية مكافئة واستقبال 68 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1644 حاوية مكافئة، ما يؤكد الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء دمياط في دعم حركة التبادل التجاري وخدمة الخطوط الملاحية العالمية.

ارتفاع أرصدة القمح وحركة النقل الداخلي

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 73197 طنًا من القمح، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 15470 طنًا، كما غادر الميناء ثلاثة قطارات محملة بإجمالي 3720 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي، في حين شهدت بوابات الميناء حركة نشطة للشاحنات بلغ عددها 2952 حركة دخول وخروج خلال اليوم.

دمياط تواصل تعزيز موقعها التجاري على البحر المتوسط



ويواصل ميناء دمياط أداءه المتميز في تسهيل حركة التجارة وخدمة المتعاملين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز من مكانة الميناء كمركز محوري في حركة التجارة على ساحل البحر المتوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.