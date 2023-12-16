السبت 16 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

كبسولة زيت السمك علاج سحري للقضاء على تساقط الشعر

تساقط الشعر، فيتو
تساقط الشعر، فيتو

تساقط الشعر من المشكلات التى تعانى منها الفتيات كثيرا لأسباب عديدة، وللأسف تؤثر على مظهر الشعر وكثافته بشكل سلبي.

وتساقط الشعر يمكن علاجه من خلال التغذية السليمة والترطيب اليومى والوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور وتقويته.

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر.

المكونات:-

3 كبسولات زيت السمك

الطريقة:-

  • نفرغ محتويات كبسولات زيت السمك ونأخذ الزيت الموجود بداخلها، ونقوم بتدليك فروة الرأس بالزيت جيدا لمدة 10 دقائق.
  • ثم نمشط الشعر ونلفه ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
كبسولة زيت السمك علاج سحري للقضاء على تساقط الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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تساقط الشعر علاج تساقط الشعر كبسولة زيت السمك كبسولات زيت السمك وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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