الخميس 04 ديسمبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

ميلان
ميلان
أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي ميلان، وماوريسيو ساري مدرب لاتسيو، تشكيل فريقيهما للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

تشكيل ميلان أمام لاتسيو في كأس إيطاليا

ويبدأ ميلان كالتالي

حراسة المرمي: مايك ماينان.

الدفاع: توموري – دي وينتر – بافلوفيتش.

الوسط: ساليمايكيرس – ريتشي – جاشاري – رابيوت – إستوبينان.

الهجوم: لوفتوس تشيك – لياو

تشكيل لاتسيو أمام ميلان في كأس إيطاليا

ويبدأ لاتسيو كالتالي:

حارس المرمى:  مانداس.

الدفاع: ماروسيتش – جيلا – رومانيولي – بيليجريني.

الوسط: جندوزي – فيتشينو – باسيتشخط.

الهجوم: إيساكسن – كاستيلانوس – زاكايني.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ميلان ولاتسيو، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، لحساب دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

