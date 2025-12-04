الخميس 04 ديسمبر 2025
أيمن يونس: حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية السبت المقبل

أكد أيمن يونس نجم القلعة البيضاء السابق في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن حسن شحاتة أسطورة الزمالك ومنتخب مصر، سيجرى عملية جراحية، يوم السبت المقبل.

وكان من المفترض أن يجري حسن شحاتة عملية جراحية خلال الأشهر الماضية إلا أن الأطباء فضلوا تأجيلها.

كما كتب أيمن يونس عبر حسابه بإكس:" تمنياتي بالشفاء للأسطورة كابتن حسن شحاته.. تقوم بالسلامه يا وحش وحوش أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

شهدت تدريبات الزمالك غياب كل من؛ محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

الونش
الونش

وشارك أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك في التدريبات بصورة طبيعية رغم احتفاله بزفافه يوم الإثنين الماضي.

ترامب ورئيسا المكسيك وكندا يحضرون قرعة كأس العالم 2026 غدا

الزمالك وكهرباء الاسماعيلية

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

