رياضة

خالد الغندور يكشف أخر تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

حسن شحاتة
كشف الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بفيس بوك، إن حسن شحاتة أسطورة الزمالك ومنتخب مصر، سيخضع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة. 

وكان من المفترض أن يجري حسن شحاتة عملية جراحية خلال الأشهر الماضية إلا أن الأطباء فضلوا تأجيلها.

ويتواجد حسن شحاتة حاليا بأحد مستشفيات القاهرة ومن المفترض أن يجري العملية يوم السبت المقبل.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

شهدت تدريبات الزمالك غياب كل من؛ محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

الونش
وشارك أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك في التدريبات بصورة طبيعية رغم احتفاله بزفافه يوم الإثنين الماضي.

كأس العرب، شوط أول سلبي بين منتخبي قطر وسوريا

تصعيد 8 لاعبين لمران الزمالك استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

الزمالك وكهرباء الاسماعيلية

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

