كريم حسن شحاتة يكشف تطورات حالة والده الصحية

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، تطورات الحالة الصحية لـ"المعلم"، مشيرا إلى إجرائه عملية جراحية السبت المقبل.

كريم شحاتة: ممدوح عباس ونجله لم يتأخرا في متابعة حالة "المعلم"

قال كريم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "حسن شحاتة سيخضع لبعض الفحوصات الطبية قبل إجرائه لعملية جراحية السبت المقبل، وممدوح عباس لم يتأخر في متابعة حالته وحضر إلى المستشفى للإطمئنان عليه وأيضا نجله أيمن عباس".

وعن مشاركة منتخب مصر الثاني في كأس العرب، قال: "هناك أشياء لم تعجبني وعلى رأسها لحظة تسديد ركلة الجزاء الثانية ويجب أن يكون هناك ترتيب ونظام، والمنتخب قدم أداء جيد أمام الأزرق وأتمنى تأهل المنتخب".

تدريبات فريق الزمالك استعدادا لـ كهرباء الإسماعيلية

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

شهدت تدريبات الزمالك غياب كل من؛ محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

الونش

وشارك أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك في التدريبات بصورة طبيعية رغم احتفاله بزفافه يوم الإثنين الماضي.

الزمالك وكهرباء الاسماعيلية

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

