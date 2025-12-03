سعر الخضار اليوم، قفزة في الليمون والبامية وانخفاض الفلفل والخيار

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق أخر تحديثات السوق اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: بين 5 و10 جنيهات للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و9 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 7 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

الجزر بدون عروش: من 5 إلى 10 جنيهات.

القلقاس: بين 4 و9 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 11 جنيها.

البسلة: من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره أمس.

الملوخية: بين 12 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس.

السبانخ: بين 11 و13 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره أمس.

الباذنجان الرومي: بين 4 جنيهات و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره أمس.

الباذنجان الأبيض: بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 8 و11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 6 إلى 12 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 16 و20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 6 و12 جنيها.

البامية: من 50 إلى 60 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 15 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره أمس.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

