الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الخضار اليوم، قفزة في الليمون والبامية وانخفاض الفلفل والخيار

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق أخر تحديثات السوق اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

 ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

 أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: بين 5 و10 جنيهات للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و9 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 7 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

الجزر بدون عروش: من 5 إلى 10 جنيهات.

القلقاس: بين 4 و9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 11 جنيها.

البسلة: من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره أمس.

الملوخية: بين 12 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس.

السبانخ: بين 11 و13 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره أمس.

الباذنجان الرومي: بين 4 جنيهات و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره أمس.

الباذنجان الأبيض: بين 5 و8 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 8 و11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 6 إلى 12 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 16 و20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 6 و12 جنيها.

البامية: من 50 إلى 60 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 15 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره أمس.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سعر الفاصوليا سوق العبور اليوم سوق العبور

الأكثر قراءة

5 وفيات و14 مصابا سقطوا في لحظة، المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق سوق الخواجات بالمنصورة

لأول مرة يشمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي وانخفاض 10 جنيهات في قشر البياض والجمبري

بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة

طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد

الحصري والشعشاعي ورفعت، خريطة التلاوات المرتلة والمجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads