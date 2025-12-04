الخميس 04 ديسمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع الضاني وبشرى في البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الخميس، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 425 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 395 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع 12 جنيهًا

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 417 جنيها

التغيير: انخفاض 5 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 386 جنيهًا

التغيير: انخفاض جنيه

نطاق السعر: 300 – 500 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 355 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 50 قرشًا

نطاق السعر: 250 – 400 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 409 جنيهات

التغيير: انخفاض جنيهين

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 401 جنيه

التغيير: انخفاض 3 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 460 جنيهًا للكيلو

