انخفاض يصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الأسمدة "شكل تاني" اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأربعاء تباينًا واضحًا، وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 24113 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 1081 جنيها.

النطاق السعري: من 21000 إلى 26000 جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 9512 جنيهًا للطن.

التغيير: انخفاض 2943 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23000 جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18723 جنيهًا للطن.

التغيير: انخفاض 358 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23000 جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 25060 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 476 جنيهًا.

النطاق السعري: من 21200 إلى 26500 جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 9545 جنيهًا للطن.

التغيير: انخفاض 3326 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23000 جنيه للطن.

