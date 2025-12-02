الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
سعر الفاكهة اليوم، انخفاض يعيد التوازن لـ"الفراولة" والتين يواصل ارتفاعه

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 تباينًا واضحًا بين الانخفاض في عدد من الأصناف، وارتفاع محدود في بعض الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 8 و12 جنيهًا.

البرتقال السكري: من 9 إلى 13 جنيهًا.

البرتقال أبو سرة: بين 10 و15 جنيهًا.

اليوسفي: بين 7 و15 جنيهًا بارتفاع جنيه.

أسعار العنب اليوم

العنب الرومي الأحمر: من 17 إلى 27 جنيهًا.

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار التفاح بأنواعه

التفاح جولدن: بين 50 و80 جنيهًا.

التفاح المستورد: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري/اللبناني: من 50 إلى 80 جنيهًا.

فاكهة موسمية

التين البرشومي: بين 16 و28 جنيهًا بزيادة جنيه واحد.

الجوافة: من 17 إلى 25 جنيهًا بانخفاض جنيه.

الرمان: بين 15 و30 جنيهًا.

الفراولة: من 17 إلى 21 جنيهًا بانخفاض جنيهين.

الكنتالوب: بين 7 و13 جنيهًا.

الكاكا: بين 25 و35 جنيهًا.

المانجو كيت: بين 35 و55 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم

بطيخة وزن 10 كجم: بين 80 و100 جنيه.

بطيخة وزن 8 كجم: بين 48 و64 جنيهًا.

بطيخة وزن 6 كجم: بين 24 و36 جنيهًا.

الخوخ والبرقوق والفواكه المستوردة

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكمثرى المستوردة: بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموز

الموز الصعيدي: بين 17 و27 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: من 40 إلى 70 جنيهًا.

موز بيكو: بين 33 و37 جنيهًا.

الموز المغربي: من 25 إلى 31 جنيهًا.

