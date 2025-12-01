سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق أخر تحديثات السوق اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

سعر الخضار اليوم، فيتو

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 3 و6 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 و10 جنيهات للكيلو، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 و11 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 5 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها أمس.

الجزر بدون عروش: من 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره أمس.

القلقاس: بين 4 و9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضروات الطازجة

الفاصوليا: من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره أمس.

البسلة: من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره أمس.

الملوخية: بين 12 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره أمس.

السبانخ: بين 12 و15 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره أمس.

الباذنجان الرومي: بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره أمس.

الباذنجان الأبيض: بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره أمس.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 8 و11 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 6 إلى 12 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره أمس.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 10 و16 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 7 و11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره أمس.

البامية: من 50 إلى 60 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 17 إلى 25 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

