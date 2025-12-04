سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق أخر تحديثات السوق اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

سعر الخضار اليوم، فيتو

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 2.5 جنيه و7.5 جنيه للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 و12 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و9 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

الجزر بدون عروش: من 6.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

القلقاس: بين 4 و9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 9 إلى 11 جنيها.

البسلة: من 15 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس.

الملوخية: بين 13 و17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره أمس.

السبانخ: بين 9 و12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره أمس.

الباذنجان الرومي: بين 5 جنيهات و10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره أمس.

الباذنجان الأبيض: بين 7 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 10 و12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 8 إلى 12 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 10 و16 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 10 و12 جنيها.

البامية: من 50 إلى 60 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و50 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

الليمون البلدي: من 15 إلى 27 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.