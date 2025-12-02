الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي وقفزة غير متوقعة بالبوري

سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع في بعض الأصناف واستقرار أخرى، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسعار البلطي وأسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 57 و65 جنيهًا بارتفاع 3 جنيهات.

البلطي المتوسط: بين 51 و55 جنيهًا.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 200 و300 جنيه.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 75 إلى 125 جنيهًا بانخفاض 10 جنيهات.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و170 جنيهًا.

المرجان وسط: من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون وسط: بين 160 و240 جنيهًا.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 950 و1160 جنيهًا بارتفاع 10 جنيهات.

الجمبري الممتاز: من 860 إلى 940 جنيهًا بارتفاع 15 جنيها.

الجمبري الحجم الوسط: بين 720 و820 جنيها بارتفاع 20 جنيها.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيهًا بارتفاع 20 جنيهًا.

البوري الوسط: بين 100 و150 جنيهًا.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 110 و180 جنيهًا للكيلو.

