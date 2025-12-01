انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

18 حجم الخط

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا، وتشمل سعر لتر الزيت الذرة وعباد الشمس، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 90 جنيها، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 120 جنيها للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 94 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 115 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 110 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 111 جنيها، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 58500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 59 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 54500 جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 69 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 70 ألف جنيه.

