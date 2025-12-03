سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي وانخفاض 10 جنيهات في قشر البياض والجمبري

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع في بعض الأصناف واستقرار أخرى، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسعار البلطي وأسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 58 و66 جنيهًا بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البلطي المتوسط: بين 52 و56 جنيهًا بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 190 و290 جنيها بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 75 إلى 135 جنيهًا بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و180 جنيهًا بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

المرجان وسط: من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون وسط: بين 160 و240 جنيهًا.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 970 و1150 جنيهًا بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

الجمبري الممتاز: من 850 إلى 950 جنيهًا بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

الجمبري الحجم الوسط: بين 720 و820 جنيها.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيهًا.

البوري الوسط: بين 100 و150 جنيهًا.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 110 و180 جنيهًا للكيلو.

