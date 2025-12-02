الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
يصل إلى 11 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 432 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع 8 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 395 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض 11 جنيهًا

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 417 جنيها

التغيير: ارتفاع 11 جنيهًا

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 390 جنيهًا

التغيير: انخفاض 5 جنيهات

نطاق السعر: 300 – 500 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 357 جنيهًا

التغيير: انخفاض 3.5 جنيه

نطاق السعر: 250 – 400 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 398 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 11 جنيهًا

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 400 جنيه

التغيير: انخفاض 7 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 460 جنيهًا للكيلو

