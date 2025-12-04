القبض على المتهم بالتعدي على حماه بالزيتون

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهم بالتعدي بالضرب على حماه بسبب خلافات أسرية بشأن حضانة أنجاله بمنطقة الزيتون.

وكشفت اجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "مسن" بالضرب بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة من المسن المعتدى عليه بمقطع الفيديو (مصاب بجرح سطحى بالوجه- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من ( طليق نجلته) لتعديه عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بشأن حضانة أنجاله.

وأمكن ضبط المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية وبمواجهته اعترف بإرتكابه واقعة التعدى لذات الأسباب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على سائق بتهمة التعدي بالضرب على زوجته في القليوبية (فيديو)

وفي واقعة أخرى ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق بتهمة التعدي بالضرب على زوجته بمحل عملها في القليوبية.

فيديو تعدي سائق على زوجته بالقليوبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على زوجته بمحل عملها بالقليوبية.

وبالفحص تم تحديد الشاكية (عاملة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) وبسؤالها أقرت بوجود خلافات مع وزوجها وبتاريخ 23 أكتوبر الجاري أثناء تواجدها بمحل عملها حضر زوجها وتعدى عليها بالضرب لذات الخلافات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه (سائق – له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

