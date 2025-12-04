الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بسبب مزاعم رشاوى انتخابية بإمبابة ويضبط تلاعب في قنا

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين مرشحين بسبب مزاعم رشاوى انتخاب
18 حجم الخط

تفاعلت الأجهزة الأمنية مع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر مشاجرة بين أحد المرشحين وآخر بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، على خلفية ادعاءات بوجود رشاوى انتخابية خلال سير العملية الانتخابية.

وبالفحص تبين أن المرشحين ظهرا داخل قسم شرطة إمبابة اليوم 4 ديسمبر الجاري، حيث تقدم كل منهما بشكوى يتهم فيها الآخر بالتعدي عليه بالسب والشتم، وسط خلافات مرتبطة بالأجواء الانتخابية في الدائرة.

اتُخذت  الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

 

ضبط تلاعب انتخابي وحيازة بطاقات شخصية ومبالغ مالية بقنا

في سياق المتابعة الأمنية الدقيقة لـ سير العملية الانتخابية، نجحت الخدمات المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قنا في إحباط محاولة تلاعب تستهدف توجيه أصوات الناخبين. وجرى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية إضافة إلى مبالغ مالية، كان يستعد لتوزيعها على المواطنين عند توجههم للجان، لحثهم على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.  

القوات تحفظت على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد الأطراف المتورطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة إمبابة العملية الانتخابية ضبط تلاعب انتخابي مركز شرطة قنا رشاوى انتخابية

مواد متعلقة

رشاوى انتخابية، ضبط سائق ميكروباص يوزع أموالا لدعم مرشح لـ النواب" بسوهاج

الأجهزة الأمنية تضبط وقائع تلاعب انتخابي بالإسكندرية وقنا وسوهاج (صور)

القبض على 4 أشخاص بتهمة توزيع رشاوى مالية على الناخبين بسوهاج

القبض على 3 أشخاص لتوزيع رشاوى مالية على المواطنين للتصويت لصالح مرشح بالشرابية

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads