الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بسبب مزاعم رشاوى انتخابية بإمبابة ويضبط تلاعب في قنا

18 حجم الخط

تفاعلت الأجهزة الأمنية مع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر مشاجرة بين أحد المرشحين وآخر بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، على خلفية ادعاءات بوجود رشاوى انتخابية خلال سير العملية الانتخابية.

وبالفحص تبين أن المرشحين ظهرا داخل قسم شرطة إمبابة اليوم 4 ديسمبر الجاري، حيث تقدم كل منهما بشكوى يتهم فيها الآخر بالتعدي عليه بالسب والشتم، وسط خلافات مرتبطة بالأجواء الانتخابية في الدائرة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

ضبط تلاعب انتخابي وحيازة بطاقات شخصية ومبالغ مالية بقنا

في سياق المتابعة الأمنية الدقيقة لـ سير العملية الانتخابية، نجحت الخدمات المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قنا في إحباط محاولة تلاعب تستهدف توجيه أصوات الناخبين. وجرى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية إضافة إلى مبالغ مالية، كان يستعد لتوزيعها على المواطنين عند توجههم للجان، لحثهم على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.

القوات تحفظت على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد الأطراف المتورطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.