ضبط مخالفات انتخابية متنوعة بسوهاج والبحيرة وقنا (صور)

تمكنت وزارة الداخلية، في إطار متابعتها سير العملية الانتخابية وتأمين الدوائر الانتخابية في سوهاج والبحيرة وقنا، من ضبط عدة مخالفات.

وجاءت الوقائع كالتالي:

مركز شرطة طهطا بسوهاج: ضبط أحد الأشخاص بحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

مركز شرطة جهينة بسوهاج: ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.

مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة: ضبط جزار مقيم بدائرة المركز بعد تداوله لمقطع فيديو يظهره يجمع المواطنين ويأخذهم للجان للتصويت لصالح مرشح.

مركز شرطة قنا: ضبط سيدة تجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بالناخبين لتوجيه أصواتهم لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات جميع الوقائع وتحديد الأطراف المتورطة.

