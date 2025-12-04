أخبار الرياضة اليوم: وكيل عبد الحميد معالي يرفض الرد على مسئولي الزمالك.. التعادل يسيطر على مباريات كأس العرب.. ميسي يرشح 5 منتخبات للفوز بالمونديال

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة منتخبي قطر وسوريا بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، على استاد خليفة الدولي.

سجل أحمد علاء هدف قطر في الدقيقة 77، وتعادل عمر خربين لمنتخب سوريا في الدقيقة 90.

خطف منتخب فلسطين تعادلا قاتلا ومثيرا أمام منتخب تونس بنتيجة 2/2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 في قطر، على ملعب لوسيل.

وكان منتخب تونس قد خسر الجولة الأولى من كأس العرب 2025 أمام سوريا 0/1، بينما فاز منتخب فلسطين على المستضيف قطر 0/1.

يرفض وكيل المغربي عبد الحميد معالي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرد على مسئولي الأبيض بعدما بدأ في إجراءات فسخ عقده من طرف واحد.

وكان عبد الحميد معالي قدم إنذارا لنادي الزمالك الأسبوع الماضي بسبب مستحقاته المتأخرة، ويحق له الآن فسخ عقده بشكل رسمي مع الزمالك من طرف واحد وهو ما يعمل عليه وكيله الآن.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أن رؤساء الدول الثلاث المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، سيجتمعون في واشنطن لحضور القرعة النهائية المقرر إجراؤها، غدا الجمعة، مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية.

وسيرحب القادة الثلاثة بملايين المشجعين في 16 مدينة مضيفة، حيث ستحتل بلدانهم مركز الصدارة المونديال الذي سيقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

علق كريق فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إصابته بجزع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، إلى جانب جزع في الرباط الداخلي، وذلك خلال وجوده مع معسكر منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن كريم فؤاد لاعب الفريق المتواجد بمعسكر المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب، سوف يخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا جديدا بشان أزمة وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، خلال بطولة الجمهورية للسباحة، بعدما أعلنت أمس الأربعاء إحالة الملف بأكمله للنيابة العامة للتحقيق في ملابساته، إضافة إلى تشكيل لجنة من قطاعات الوزارة المختصة بالحوكمة والتفتيش والشئون القانونية والإدارية والطبية للتحقق من كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة في ضوء الكود الطبي الصادر ضمن اللائحة الطبية للوزارة والملزمة لكافة الهيئات الرياضية.

استعرض حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك، طريق الأندية حتى النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025-2026، والتي أقيمت منه عدة مباريات.

تأهل فريق الجونة إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بترول أسيوط بنتيجة 2ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين خلال مران، اليوم الخميس، الذي على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين.

قام الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بترشيح 5 منتخبات للتتويج ببطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال يونيو ويوليو القادمين.

وتقام كأس العالم 2026، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في 16 مدينة مضيفة في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك، لتكون أكبر نسخة في تاريخ البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.